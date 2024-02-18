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İlham Aliyev Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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İlham Aliyev Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

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