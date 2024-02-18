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Kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberleri... Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.

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