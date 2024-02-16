Madendeki heyelana tanık olan personel faciayı anlattı: 6 saat önce çatlak fark edildi ama önlenemedi





'SORUMLULAR YARGIYA HESAP VERECEK'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkân olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Yani alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var. Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor, dikkatli şekilde arama faaliyetlerini yürütüyoruz. İşin hukuki boyutu, kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkıp hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.