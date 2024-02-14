Son dakika | Erzincan'da toprak kayması! 827 personel 9 işçi için sahada | Başkan Erdoğan'dan talimat: Tüm imkanları seferber edin
Son dakika haberi...Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haber alınamayan 9 işçi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelin görev yaptığını söyledi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıkarken, Başkan Erdoğan kurtarma çalışmaları için talimat vererek tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
BAKAN YERLİKAYA BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.
Yerlikaya, maden ocağındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kaymasının meydana geldiğini anımsattı.
"KAYAN KÜTLENİN HACMİ 10 MİLYON METREKÜP"
Cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi.
İlk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:
"Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli, İl AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan, genel müdür ve daire başkanları, her biri buraya intikal ettiler."
"827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"
Bölgede görev yapan personel sayısı hakkında da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanlara izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor."
Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getirerek, "Madencilerimize, Erzincan'ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır." ifadelerini kullandı.
22:43 BAKAN KOCA: "AMBULANS SAYISI 10'A, UMKE EKİBİ SAYISI 3'E ÇIKARILDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan İliç'te meydana gelen heyelanın ardından bölgeye gönderilen ambulans sayısının 10'a UMKE ekibi sayısının ise 3'e çıkarıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan bölgesine Acil müdahale ünitesinin kurulduğunu, 2 acil müdahale aracının görevlendirildiğini belirterek, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı acil müdahale ünitesi kuruldu, 2 acil müdahale aracı görevlendirildi" ifadelerini kullandı.
21:30 BİNALİ YILDIRIM, "BİR İKİ KEPÇEYLE GİRİLİP ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL"
Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Alan, aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz." dedi.
Toprak kaymasının yayıldığı alanın birkaç yüz dönüm olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yani yığma yapılan bölge, açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde." diye konuştu.
Yıldırım, bölgenin kontrol altında olduğunu belirterek, çalışmaların yapıldığı alanın ışıklandırıldığını anlattı. Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:
"Çevre ışıklandırması yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma, yani göçük altında olduğu tahmin edilen ve düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor. Yoksa milyon metreküpe varan bir kütlenin her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için bütün ekipler, valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, bakanlık görevlileri çalışmalarını sürdürecek. Tabi ki ümidimiz burada çalışan kardeşlerimizin ve hemşehrilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır. Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber, olayın büyüklüğünü dikkate aldığımızda şartların bizden yana olmadığını söylemekte fayda var."
Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.
Toprak kaymasının meydana geldiği alanın büyüklüğünden bahseden Yıldırım, "Alan aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Onun için de sabırla yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun, ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz." dedi.
"BU GECE İTİBARIYLA BÖLGEYE GEÇECEĞİM"
21:07 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar: Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası 9 maden işçimize ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.
Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturduğumuz kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip ediyoruz.
Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim.
20:40 ÇALIŞMALARA 3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI DA DESTEK VERDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, 3'üncü Ordu Komutanlığının da destek verdiğini bildirdi.
19:01 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasını engellemek amacıyla dereyi nehre bağlayan menfezin kapakları kapatıldı.
18:43: BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.
18:33 ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU: BÜTÜN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BURADA
Vali Aydoğdu, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi. Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."
18:22 HEYELAN ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ A HABER'DE!
Heyelan anından yeni görüntüler çıktı. İşte saniye saniye korku dolu o anlar...
17:56 BAKAN IŞIKHAN, "3 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞ OLUP, GEREKLİ İNCELEMELER YAPILACAKTIR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, " Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.
17:35 SAĞLIK BAKANI KOCA: "TOPRAK ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİLERE HENÜZ ULAŞILAMADI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
17:31 AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde…Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için." ifadelerine yer verdi.
İŞTE TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ O GÖRÜNTÜ
17.12 YERLİKAYA'DAN A HABER'E AÇIKLAMA: SAYIMDA 9 İŞÇİ EKSİK ÇIKTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kayma yer altında değil, yer üstünde yaşandı. 667 çalışandan 9'u eksik 400 personel sahada çalışıyor. " ifadelerini kullandı.
17.00 FECİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü.
Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.
16.50 AFAD: ÇEVRE İLLERDEN PERSONEL SEVK EDİLDİ
AFAD'dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
16.30 A HABER'E KONUŞAN ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU OLAYLA İLGİLİ ŞU BİLGİLERİ AKTARDI:
İstiflenen toprak kaydı. Altında kalan işçiler olduğunu tahmin ediyor. Şu anda 400 kişilik bir ekiple çalışmalar devam ediyor. İstiflenen toprak fabrikanın geniş alanına akıyor. Toprak altında kalan işçilerin sayısı ile ilgili kesin bilgiyi netleşince paylaşacağız.
16.25 ANAGOLD MADENCİLİK'TEN AÇIKLAMA
Yaşanan olayın ardından Anagold Madencilik, bir basın açıklaması yaptı:
"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.
Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.
Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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