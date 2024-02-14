Erzincan’da maden faciasında heyelan | Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 9 işçinin yeri tespit edildi

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde dün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin yığın liç alanında, toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

13.32 | TOPRAK ALTINDA KALAN 6 İŞÇİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu.

Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

13.02 | MADEN KAZASI BÖLGESİNDE 6 NOKTADAN ALINAN YÜZEY SUYU NUMUNESİNİN NORMAL DEĞERDE OLDUĞU VE KİRLENME OLMADIĞI BELİRLENDİ

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından Karasu Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

Yığın linç alanının kaymasından kaynaklı olarak kazanın meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

Toprak kayması nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."

Açıklamada, şirketin kamuoyunu olayın detayları konusunda düzenli olarak bilgilendireceği, nedenlerini net bir şekilde açıklayacağı ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

12.41 I İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA BÖLGEDE AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR.

Şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK, arama kurtarma, JAK madenciler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 1700 personel görev yapıyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok.

Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

Bu kütle içerisinde bir avantajımız var. Araç içinde ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tespit edilmesi... Daha hızlı aksiyon alabilmek amacıyla bu konteyner ve araçlarla ilgili tespit edip daha hızlı yol almak istiyoruz.

Herhangi bir toprak kayması olup olmadığını bilim insanlarımız anbean değerlendiriyor. AFAD koordinasyonunda arama çalışmalarına güvenliğe dikkat ederek devam ediyor.

İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz devam edecek.

İşçilerin yeri biliniyor olsaydı burada söylerdim. Kamyonumuzun hareket halindeyken heyelan olduğunda içinde olduğunu, diğer 3 arkadaşında araç ve yakınında olduğu... 10 milyon metreküplük bir topraktan bahsediyoruz. Aramayı yapmak için avantajımız bu radarla derinliğe denk gelinin yerde arkadaşlarımıza ulaşmak. Bu bizim avantajımız. Bunu değerlendirmek için yağmur da olsa kar da olsa gece gündüz olmadan durmayacağız.

SİYANÜR SIZMA İDDİALARI

Çevre Bakanlığımız dün ve bugün alınan numunelerden tahlillerini yaptı. Bakan Özhakaseki bilgi veriyor. Sürecin aydınlatılması ile ilgili de Bakanlarımız açıklamalarını yapıyor.

Bir ihlal var yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat olmayan bir meseleyle ilgili cevap alacaksınız. Bunların her biri açıklanacak. Şu an için 4 gözaltı var.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin kurtarılması. Bu madenin ilgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında Çevre Bakanlığı tarafından ilave izinlerini almıştır. En son denetim görevimiz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılmış durumda. Onların yaptıkları denetimlere dün gerçekleşen kazayla ilgili bir tespit yok. Bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir Bakanın da ifade ettiği gibi araştırmamız sürüyor. Konun derinlemesine tetkik edilmesi ve sizlere doğru bilgi verilmesi için zamana ihtiyaç var.