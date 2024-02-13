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Son dakika | Erzincan'da toprak kayması! Ekipler olay yerinde

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Son dakika | Erzincan’da toprak kayması! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberi...Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitmek için yola çıktı. Vali Aydoğdu'nun olay yerindeki incelemesinin ardından açıklama yapacağı belirtildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil.

MADEN OCAĞINDA TOPRAK KAYMASI

Birkaç iş makinasının olduğu ve toprakları istifleyen işçilerimiz toprak kaymasının altında kaldı.

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, "Benzer bir durum yaşanmamıştı, böyle bir kaza ilk." dedi.

Altın madeninde toprak kayması ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

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