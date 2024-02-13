AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Son dakika haberine göre Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Başkan adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor.
Son dakika haberine göre Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Başkan adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor.
Proje Tanıtım Toplantımız https://t.co/SDNAJfaLXA— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 13, 2024
Dağ'ın açıklamalarından derlenenler:
İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir.
Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık.
Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.
İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.
YENİ ÇEVRE YOLU
İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununa yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak.
Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz.
Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.
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