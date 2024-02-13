AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor

Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.

İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.