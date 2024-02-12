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İstanbul eşsiz olsun "Yeniden OIsun"... Murat Kurum'un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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İstanbul eşsiz olsun Yeniden OIsun... Murat Kurum’un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum'un yerel seçim projelerini anlattığı "Yeniden Olsun" klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL'UN MURADI VATANDAŞLARLA EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.

"YENİDEN OLSUN" KLİBİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Yeniden Olsun' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:

İstanbul yemyeşil olsun, İstanbullu'ya nefes olsun



Ulaşım sorunsuz olsun, sevenler sevdiğine kavuşsun

Marmara tertemiz olsun, balıklara yeniden yuva olsun



Dönüşüm İstanbul'un olsun, yuvalar risksiz olsun



Nefes, sevgi, risksiz yuvalar İstanbul'un olsun, yeniden olsun!

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