İstanbul eşsiz olsun "Yeniden OIsun"... Murat Kurum'un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı

Bu süreçte İstanbul için projeler de hazırlayan Kurum, düzenlenen lansmanda her birini tek tek açıklayarak; gençlere, yaşlılara, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını anlatıyor.

"YENİDEN OLSUN" KLİBİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Yeniden Olsun' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.

Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:

İstanbul yemyeşil olsun, İstanbullu'ya nefes olsun