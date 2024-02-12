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Diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2024
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Diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

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