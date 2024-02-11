Yılın ikinci Kabine Toplantısı yarın! İşte masada yer alacak konular...
Kabine toplantısı için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci Kabine'si yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine'nin gündeminde yer alan konuları A Haber editörü Hakan Bacaksız canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek.
Kritik Kabine Toplantısı öncesinde masada yer alacak maddeleri A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
YILIN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI YARIN
"Yeni yılın ikinci Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de yapılacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE
Hiç şüphesiz yarınki Kabine'nin en önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Santa Maria Kulisesi, Çağlayan Adliyesi ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı Kabine'nin gündeminde olacak.
Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlarda yarın Kabine'de ele alınacak.
Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerine ilişkin de bilgi sunmaları bekleniyor.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
Ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri olacak. Hatırlayacaksınız geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 2'şer bin TL… Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel de 5 bin TL olmak üzere tam 9 bin TL emekli ikramiyesi verilmişti. Bu rakamın bu yıl arttırılması gündemde, bunun için bakanlıklar çalışmalarını tamamladılar. Ve çalışmalardaki son durum yarınki Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak.
ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA
Kabine'nin bir diğer ekonomiye ilişkin gündem başlığı her zamanki gibi hem enflasyon hem de fahiş fiyatla mücadele olacak. Bunun ile ilgili atılacak yeni adımlar ve alınabilecek ek tedbirler Kabine'nin gündeminde olacak.
12 YILIN ARDINDAN KRİTİK DİPLOMASİ
Son başlıkta diplomasi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından 14 Şubat'ta Mısır'a son derece kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında mevkidaşı Sisi ile görüşecek. İkili ilişkiler, Gazze'de yaşanan dram ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar masada olacak."
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