Yılın ikinci Kabine Toplantısı yarın! İşte masada yer alacak konular...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri olacak. Hatırlayacaksınız geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 2'şer bin TL… Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel de 5 bin TL olmak üzere tam 9 bin TL emekli ikramiyesi verilmişti. Bu rakamın bu yıl arttırılması gündemde, bunun için bakanlıklar çalışmalarını tamamladılar. Ve çalışmalardaki son durum yarınki Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak.