Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Mısır ve BAE’ye gidecek

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.