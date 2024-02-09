İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya dönüyor! Gözler o saate çevrildi

B PLANI HAZIR



Dönüş yolculuğu sırasında beklenmedik bir hava muhalefeti ile karşılaşılması durumunda ise B planı devreye girecek.

Bu kapsamda hızını yavaşlatacak olan Dragon kapsülünün Florida açıklarına inişi yaklaşık 8-8,5 saat daha uzayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Gezeravcı'nın bu gece saat 01.20 sıralarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.