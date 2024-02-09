Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
Yeni Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeler, af yasasının çıkıp çıkmayacağına dair merak uyandırmış durumda. Mahkumlar ve onların yakınları, 8. Yargı Paketi ile ilgili haberleri dikkatle takip ediyorlar. 2023 yılının son aylarında başlatılan ve taslak aşamasında olan yeni yargı paketi çalışmaları arasında af yasası beklentileri ön plana çıkıyor. Yeni yargı paketiyle ilgili çalışmalar devam ederken, TBMM'ye sunulacağı tarih konusunda Adalet Bakanı Tunç'un şubat ayını işaret etmesi dikkat çekiyor.
Af yasası, 2024 yılında yapılan çalışmaların odağında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Meclis'te ekonomiye yönelik kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, gözler 8. Yargı Paketi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yeni yargı paketi düzenlemesiyle ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılması, denetimli serbestlik gibi konularda önemli değişiklikler öngörülüyor. Peki af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek?
8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, televizyon programında değerlendirmelerde bulunarak şunları söylemişti;
"Henüz taslak aşamasında. Son şekli verilmek üzere. Uzun süredir çalışma gerçekleştiriyoruz. Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirdik. Yakın zamanda vekillerimize sunulacak. Takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis'te görüşülür." dedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
8. YARGI PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?
Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları şöyle:
Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun koşullu salı verilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra koşullu salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur.
1 Yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz. 3 yılı da geçmesin.
Bizimki taslak çalışması. Meclis'e gidince meclis grubu da muhalefet ile görüşüyor. Toplumun genelini ilgilendiren siyasi tarafı olmayan konular bunlar. Meclis'e gidince komisyonlarda tartışılıyor. Parti temsilcileri ile tartışılıyor ve karara bağlanıyor. Bir takım değişiklikler olabiliyor. En doğru kararı verebilmek en önemlisi. Başka düzenlemeler de var. 70'e yakın madde. Temyiz süreleri bunlardan biri. Farklılık arz ediyor bu süreler. Tamamını standarda bağlıyoruz. 2 hafta diyoruz. Sadeleşme olmuş olacak. Hukuk profesörleri ile çalıştık. Bir kısmı tebliğden bir kısmı yüze karşı okunmadan başlıyor bu ayrımı da kaldırdık.
2024 MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Tunç yargı paketinin detaylarını açıklamıştı. 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.
Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.
Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. " ifadelerini kullandı.
8. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.
Bakan Tunç ayrıca, yeni yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi.
Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?