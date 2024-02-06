A Haber Hz. Muhammed’in ilahi huzura yükseldiği Mescid-i Aksa’da!

Biraz önce akşam namazı eda edildi ve Muallak Taşı'nın olduğu noktaya yani Peygamber Efendimiz (S.A.V) üzerine basarak miraca yükseldiği o taşı da ekranlarınıza getiriyoruz.

Allah'ın sevgili elçisi son peygamberi Mekke müşriklerinin haince saldırılarına ve dayanılmaz eziyetlerine göğüs gererek yüce dinimiz İslam'ı bizlere tebliğ etti. Bu esnada kısa sürede Hazret-İ Hatice validemizi kaybetti ve ardından da bu miraç hadisesi bu noktada gerçekleşti.