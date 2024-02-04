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Gaziantep'te helikopter düştü: 2 polisimiz şehit oldu 1 polisimiz yaralandı

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Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Gaziantep’te helikopter düştü: 2 polisimiz şehit oldu 1 polisimiz yaralandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır." açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, 2 pilotumuzun şehit olduğunu, bir teknisyenimizin de yaralandığını kaydetti.

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