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Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? TCMB yeni başkanı kimdir? Bakan Şimşek'in açıklaması...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? TCMB yeni başkanı kimdir? Bakan Şimşek’in açıklaması...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Açıklamanın hemen ardından yeni TCMB başkanın kim olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? TCMB yeni başkanı kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi. Açıklamanın hemen ardından yeni TCMB başkanın kim olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu, kim olacak? TCMB yeni başkanı kimdir?

YENİ TCMB BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Henüz yeni TCMB Başkanın kim olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi sonrasında yeni TCMB Başkanının belirlenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Merkez Bankası eski Başkanı sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdiridir.

Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.

Ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."

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