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Son dakika | Irak kuzeyinde terör operasyonu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Son dakika | Irak kuzeyinde terör operasyonu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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