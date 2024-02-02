Son dakika | Irak kuzeyinde terör operasyonu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MSB: Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
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