02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2024
ABONE OL
HSK’ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti. Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA