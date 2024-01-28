MHP sahaya iniyor: İlk miting bugün Mersin'de olacak
Türkiye, yerel seçimlere giderken Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçim mitinglerine aday çıkardığı iki büyükşehirle başlıyor. Bu kapsamda ilk miting bugün Mersin'de yapılacak. MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için sahaya iniyor. Bahçeli, mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümünde başlayacak.
İLK MİTİNG BUGÜN MERSİN'DE YAPILACAK
Bu kapsamda ilk miting bugün Mersin'de yapılacak. MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.
MHP Lideri'nin bir sonraki durağı partisinin 2019'da büyükşehir belediyesini kazandığı Manisa olacak. 4 Şubat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda mesajlarını verecek.
MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün ve Mersin'de Serdar Soydan ile yerel seçim yarışına girecek.
İki isim, Cumhur İttifakı olarak AK Parti tarafından da desteklenecek.
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