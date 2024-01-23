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İsveç için son söz TBMM'de! Meclis İsveç'in NATO üyeliğini görüşüyor | İsveç'e NATO onayı verilecek mi?

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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İsveç için son söz TBMM’de! Meclis İsveç’in NATO üyeliğini görüşüyor | İsveç’e NATO onayı verilecek mi?

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor. Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı.

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi an geldi.



MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor.


İTTİFAKIN 32. ÜYESİ
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

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