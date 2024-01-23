İsveç için son söz TBMM'de! Meclis İsveç'in NATO üyeliğini görüşüyor | İsveç'e NATO onayı verilecek mi?
Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor. Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.
Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı.
İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.
NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi an geldi.
MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR
TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşüyor.
İTTİFAKIN 32. ÜYESİ
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.
Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...