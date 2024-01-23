SSK-BAĞKUR emekli zammı yüzde 49,35! Kalem kalem yeni maaş tablosu A Haber’de

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra 1 hafta için hesaplara yatacak.

Emekliler için yapılan zam şu an da yapılacak en yüksek orana çıkarılmış durumda. Beklentiyi karşılayacak bir artış oldu. Temmuz ayında yapılan zam ile 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıktı kök maaşlar. Ocak ayının başında ise 10 bin liraya çıkacağı söylenildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneği olağanüstü hallerde devreye giren bir sistem. Orada da 600 günden 400 güne inmesi çok iyi olmuş. Bu hafta içerisinde bu kanun da yürürlüğe girer.