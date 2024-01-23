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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İran ve Rusya cumhurbaşkanları geliyor

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! İran ve Rusya cumhurbaşkanları geliyor

Başkan Erdoğan'ın Ankara'da önemli konukları olacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi, yarın Başkent'e geliyor. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanacak. Başkan Erdoğan ayrıca, Reisi'nin ziyaretinin ardından şubat ayında da Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iki kritik zirveye ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan, yarın İran'ın Kirman kentinde yaşanan patlama sebebi ile ziyareti ertelenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek.

10 ANLAŞMA İMZALANACAK
Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

RUS MEDYASI YAZDI: PUTİN GELİYOR!
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

Erdoğan, Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak.

Rus medyasına göre şubat ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki lider bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Kızıldeniz'deki gelişmeleri değerlendirecek.

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