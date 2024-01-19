AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanı adayları belli oluyor! Başkan Erdoğan tek tek açıklayacak
AK Parti'de 81 ilin adayları belli olurken Başkan Erdoğan cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte İstanbul'un 39 ilçe adayını duyuracak. AK Parti'de beyanname tanıtımının ise 30 Ocak'ta Ankara'da yapılması bekleniyor. Peki AK Parti İstanbul ilçe adayları kim olacak? İşte detaylar...
AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından gözler yeniden Başkan Erdoğan'a çevrildi. Yarın saat 14.00'te düzenlenecek etkinlikte Başkan Erdoğan İstanbul'un 39 ilçe adayını tek tek duyuracak.
MURAT KURUM DUYURDU: TOPLANTI CUMARTESİ GÜNÜ
AK Parti İBB Başkanı Adayı Murat Kurum İstanbul Sanayi Odası'ndaki ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunmuştu.
Kurum "Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılacağını dile getiren Kurum, "İlçe belediye başkanlarımızla birlikte inşallah sokağa daha önce olduğu gibi yine milletimizin yanına çıkıp milletimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını giderecek adımlarımızı güçlü bir şekilde atacağız, heyecanlıyız." ifadelerini kullanmıştı.
BEYANNAME TANITIMI 30 OCAK'TA
Kurum, 30 Ocak'ta Ankara'da beyanname tanıtımının olacağını, ilçe belediye başkanları açıklandıktan sonra ise proje lansmanını yapacaklarını bildirdi.
ANKARA'YA ALTINOK İZMİR'E DAĞ
Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıklayan AK Parti, bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. 7 ilde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da AK Parti'nin belediye başkan adaylarından 48'ini açıkladı.
Buna göre, AK Parti aralarında Aksaray, Çorum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak,Yozgat ve Zonguldak'ın bulunduğu 16 ilde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.
AK Parti 32 ilde ise bazıları AK Parti il başkanı, eski belediye başkanı ve milletvekili ile bürokrat ve iş insanı olan yeni isimleri aday yaptı.
Parti Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı, Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i, Sakarya'da Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin'i, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden'i, Kayseri'de mevcut başkan Memduh Büyükkılıç'ı, Mardin'de eski valilerden Abdullah Erin'i, Şanlıurfa'da mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Van'da Abdulahat Arvas'ı aday gösterdi.
DEPREM BÖLGESİNDE YENİ İSİMLER
AK Parti 6 Şubat depremlerinin en fazla hasara yol açtığı illerde yeni isimlerle seçime girecek. Mevcutta AK Partili belediye olan Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel'i, Malatya'da Selahattin Gürkan'ın yerine İstanbul Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er'i, Adıyaman'da Süleyman Kılınç'ın yerine Ziya Polat'ı aday yaptı. AK Parti Hatay'da ise eski milletvekili Mehmet Öntürk'ü aday olarak belirledi.
26 BELEDİYE AÇIKLANMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak'ta açıklamıştı.
Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:
"Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk."
Başkan Erdoğan aday açıklamalarında en sonu İstanbul'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olduğunu açıkladı.
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