AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanı adayları belli oluyor! Başkan Erdoğan tek tek açıklayacak

DEPREM BÖLGESİNDE YENİ İSİMLER

AK Parti 6 Şubat depremlerinin en fazla hasara yol açtığı illerde yeni isimlerle seçime girecek. Mevcutta AK Partili belediye olan Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel'i, Malatya'da Selahattin Gürkan'ın yerine İstanbul Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er'i, Adıyaman'da Süleyman Kılınç'ın yerine Ziya Polat'ı aday yaptı. AK Parti Hatay'da ise eski milletvekili Mehmet Öntürk'ü aday olarak belirledi.

26 BELEDİYE AÇIKLANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını 7 Ocak'ta açıklamıştı.

Buna göre AK Parti'nin 26 ildeki adayları şöyle sıralandı:

"Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk."

Başkan Erdoğan aday açıklamalarında en sonu İstanbul'a bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olduğunu açıkladı.