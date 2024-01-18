Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanı kim oldu? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından beklenen yerel seçim tarihi açıklanmıştı. Zamanın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını merak etmeye başladı. Siyasi partiler ise Sakarya için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ'nin adaylarının listesi…

BAŞKAN ERDOĞAN ADAYLAR İÇİN TARİH VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.