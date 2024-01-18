AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Trabzon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız.

Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" dedi.