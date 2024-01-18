18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Trabzon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Trabzon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
ABONE OL
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Trabzon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Trabzon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Trabzon belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayları isim listesi 2024!

AK PARTİ TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının isimleri netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız.

Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA