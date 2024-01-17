Uzayda Türkiye heyecanı! 84 milyon 01.11’e kilitlendi | Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği kalemle Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak
Türkiye’yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı. Bu gece 01.11'de Türk astronot Alper Gezeravcı, Space X Dragon kapsülüyle ABD Orlando'daki fırlatma merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.
Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DOLMAKALEM HEDİYE ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, astronotumuz Alper Gezeravcı'ya özel bir dolmakalem hediye etti. Uzay istasyonundan Türk gençlerine ve gelecek kuşaklara mesaj yazmasını ve beraberinde getirmesini istedi.
Gezeravcı, uzay macerasının ardından Türk bayrağını, gelecek nesillere bırakılan mesajı, asırlık rüyayı kelimelerle kağıda döken kalemi ve astronot giysisindeki kokartı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile birlikte Başkan Erdoğan'a hediye edecek.
Bu hediyeler, Başkan Erdoğan'ın kuruluşuna öncülük ettiği müzede sergilenecek.
UZAYDAN İLK GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA
Gezeravcı, 3 gün sürmesi beklenen uzay seyahatinin tamamlanmasından sonra, gerekli teknik hazırlıkları takiben 22 Ocak'ta uluslararası uzay istasyonundan canlı bağlantı kuracak ve ilk görüşmeyi Başkan Erdoğan'la gerçekleştirecek.
UZAY MERAKLILARINA SÜRPRİZ
Büyük uzay yolculuğunun ilk anlarına şahitlik etmek isteyen veya uzaya ilgi duyan vatandaşlar için sürprizler de düşünüldü.
Vatandaşlar saat 23.00'ten itibaren bu noktalarda büyük heyecana ortak olacak. Türkiye genelindeki tüm bilim merkezleri de uzayla ilgili genel bilgiler ve canlı bağlantılarla ziyaretçilere açık tutulacak.
TEKNOFEST KUŞAĞINA JEST
Uzaya çıkış heyecanını VIP bölümden izleyecek davetliler arasında TEKNOFEST gençliğinin bir temsilcisi de bulunacak.
TEKNOFEST Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı ile Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonunda yapacağı 13 deneyden birisi için kabul alan Muş Bilsem'deki öğrencileri yetiştiren öğretmen de VIP salonda yerini alacak.
Bu unutulmaz deneyimi, fırlatma merkezinde yaşayacak.
KÖYDEN UZAYA
Ayrıca, astronot Gezeravcı'nın Silifke'nin bir köyünde başlayıp uzaya uzanan hayat öyküsü de kısa filmle anlatılacak.
Köyde iken büyükannesine gökyüzündeki uçakları gösterip "Bir gün bu uçakları kullanacağım" diyen Gezeravcı, zamanla uzayı nasıl hedeflediğini de izleyenlere açıklayacak.
Sadece gökyüzünün sınırlarını düşünen, "Uzay başkalarının işi" diye bakan Gezeravcı'nın, bir gün Başkan Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nı ilan etmesiyle değişen hayatı ve genişleyen ufku da meraklılarla paylaşılacak.
O ARMANIN ANLAMI
Astronotumuz Gezeravcı'nın uzay üniformasındaki armanın her bir detayı özenle seçildi. Armanın en dikkat çeken yerinde, yuvarlak formda Türk bayrağı yer alıyor.
Hemen üstünde ise Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı görülüyor. Etrafındaki 16 yıldız ise 16 Türk devletini simgeliyor.
Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında evrensel olarak kabul gören Turkuaz rengiyle ülkemiz bulunuyor. Son olarak çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızıyla armanın formu tamamlanıyor.
Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla uzay armamızın maddi ve manevi bütünlüğü sağlanıyor.
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