Uzayda Türkiye heyecanı! 84 milyon 01.11’e kilitlendi | Başkan Erdoğan’ın hediye ettiği kalemle Türk gençlerine uzaydan mesaj yazacak

Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı.