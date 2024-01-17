AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
"AK Parti Sivas belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Sivas belediyesi başkan adayları isim listesi 2024!
AK PARTİ SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye'de yerel seçimlere doğru yaklaşılırken, AK Parti'nin belediye başkan adaylarının merakla beklenen açıklaması tarihi belli oldu. Parti yetkilileri, 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek olan aday tanıtım töreniyle, 48 ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak.
Bu açıklama ile birlikte, Ankara ve İzmir gibi 17 büyükşehrin yanı sıra Türkiye genelindeki 31 ilin belediye başkan adayları da resmi olarak belirlenmiş olacak.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız.
Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" dedi.
Kulislerde AK Parti'de adayların 27 Aralık'ta açıklayabileceği konuşuluyor. Seçim startının ise 1 Ocak'ta verilmesi beklenirken, 15 Ocak'ta da seçim beyannamesinin açıklanacağı ifade ediliyor.
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