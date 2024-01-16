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İran Pakistan'da DEAŞ'ı vurdu

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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İran Pakistan’da DEAŞ’ı vurdu

Son dakika haberleri... İran Pakistan'da DEAŞ'ı vurdu. Belucistan kurtuluş ordusu kamplarına füze saldırısı yapıldı.

Son dakika haberleri... İran Pakistan'da DEAŞ'ı vurdu. Belucistan kurtuluş ordusu kamplarına füze saldırısı yapıldı.

İRAN ORDUSU IRAK'TA ABD'Yİ VURMUŞTU

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulmuştu.

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA'ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

İran ordusu Irak’ta ABD’yi vurdu!

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