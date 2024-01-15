Türkiye'nin ilk astronotu için uzay macerası başlıyor! Tarih belli olsu
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı.
Buna göre, yarın California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.
Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.
Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek. Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.
Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.
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