Türkiye’nin ilk astronotu için uzay macerası başlıyor! Tarih belli olsu

Buna göre, yarın California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.

Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.