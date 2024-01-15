Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Ocak 2024 Bugün Kabine var mı, saat kaçta? Gündem konuları...
"Bugün Kabine Toplatısı yapılacak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nda alınacak kararlar merakla beklenirken, emeklilere yapılacak zam açıklamaları büyük bir önem taşıyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışma, Kabine'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İşte, Kabine Toplantısı tarihi...
Emeklilere yönelik ekonomik düzenlemelerin ele alınacağı önemli bir Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan toplantıda, emekli maaşlarına yapılacak ek zamların da gündeme geleceği belirtiliyor. Peki, Kabine bu hafta var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI
AK Parti Grup Başkanı Güler emekli ek zammı ile ilgili "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" demişti.
Güler "Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.
Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.
Çalışmaların sona ermesiyle birlikte nihai karar Başkan Erdoğan'a Kabine toplantısında sunulacak ve onaylanmasına akabinde Meclis'e gönderilerek yasalaştırılacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI
Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."
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- Kabine Toplantısı ne zaman? 15 Ocak 2024 Bugün Kabine var mı, saat kaçta? Gündem konuları...
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