11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazzeli hastalar açıklaması: 85 yaralı bu akşam Türkiye'ye geliyor

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazzeli hastalar açıklaması: 85 yaralı bu akşam Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
ABONE OL
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Gazzeli hastalar açıklaması: 85 yaralı bu akşam Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA