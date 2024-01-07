Veysi Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 MHP, CHP ve İYİ Parti adayları…
2024 yılını yerel seçimlerinde Mardin’de hangi partiden hangi adayların listeye çıkacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İl, ilçe ve mahallelerin yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirleyecek olan seçimde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti tek tek adaylarını belirleyecek. Peki başkan adayları kim olacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından beklenen yerel seçim tarihi açıklanmıştı. Zamanın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını merak etmeye başladı. Siyasi partiler ise Mardin için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ'nin adaylarının listesi…
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
AK Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Veysi Şahin oldu.
VEYSİ ŞAHİN KİMDİR?
1957 yılında Mardin, Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamlayan Şahin Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başarıyla tamamladı.Üniversiteki öğrencilik yıllarında çeşitli öğrenci derneklerinin yönetiminde görev aldı ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliğinde bulundu.
1983 yılında iş hayatına başlayan Veysi Şahin, inşaat sektörönde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. 1999 yılında yapılan Milletvekeli genel seçimlerinde, 21.Dönem Mardin Milletvekili olarak Meclise girdi. T.B.M.M.'de Plan ve Bütçe Komisyon'u üyeliği ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon üyesi olarak görev üstlendi. İyi derecede Arapça, orta düzeyde İngilizce bilen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.
2024 YEREL SEÇİM OY PUSULASINDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK? (MHP, CHP VE İYİ PARTİ)
Milliyetçi Hareket Partisi Mardin Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi Mardin Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Mardin Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KİMLERE OY VERİLECEK?
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde vatandaşlar aşağıdaki oy pusulaları için ayrı ayrı oy kullanarak seçimi tamamlayacak.
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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