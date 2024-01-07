İstanbul adayı belli oluyor! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 il belediye başkan adayını açıklayacak

İSTİŞARE YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Cumhur İttifakı ortaklarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Dün de bu görüşmeleri devam ettirdik. Geçen dönem HÜDAPAR bizim listelerden seçimlere girdi. Biz Yeniden Refah Partisi'nin de BBP'nin de girmesini arzu etmiştik. Ama böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündüler. Herkesin ayrı programı tüzel kişiliği var, karşılıklı müzakere ederek bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz. HÜDAPAR ile daha ileri mesafe aldık, ama bitmiş değil.