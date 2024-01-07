AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tokat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
"AK Parti Tokat belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Tokat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. Peki AK Parti Tokat belediyesi başkan adayı kim oldu?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak
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