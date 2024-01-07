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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"AK Parti Samsun belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Samsun belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. Peki Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu mu?

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.

Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;

Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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