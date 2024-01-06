Murat Kurum kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Kurum’un eğitim hayatı, mesleki kariyeri ve kısa biyografisi…

1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı bir dönemde üniversite eğitimini tamamlayan Kurum, o tarihten itibaren eğitim ve öğretim hayatına olan bağlılığıyla biliniyor. Bu zorlu dönemde öğretmen eşi Şengül Hanım ile birlikte yaşam mücadelesi veren Murat Kurum, sürekli kendini geliştirme çabası içinde oldu. Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisansını tamamlayan Kurum, şu anda Türkiye'nin çeşitli sorunlarına çözüm bulma noktasında önemli bir role sahip olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda görevine devam etmektedir.