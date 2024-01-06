Murat Kurum kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Murat Kurum’un eğitim hayatı, mesleki kariyeri ve kısa biyografisi…
7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İlk Çevre, Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Kurum, kamu ile 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanı olarak görev yaptığı yıllarda tanıştı. İşte Murat Kurum’un biyografisi…
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Murat Kurum'un kim olduğu, eğitim durumu ve mesleki kariyeri günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam eden görevine devam edecek Kurum evli ve 3 Çocuk sahibi…
MURAT KURUM KİMDİR?
Türk siyasetçi, mühendis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili.
7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.
EĞİTİM HAYATI
Gazi İlkokulu'ndan başladığı eğitim hayatını, Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam ettikten sonra Ankara'ya taşınan ve Seyranbağları İlkokulu'nu bitiren Murat Kurum, ortaokul ve lise eğitimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Spora olan ilgisiyle dikkat çeken Kurum, lisede basket takımında aktif olarak yer aldı. Üniversite tercihini inşaat mühendisliğinden yana kullanan Kurum, Selçuk Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü kazanmasına rağmen, gerçek tutkusunu takip ederek bir sene sonra İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne geçiş yaptı.
1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı bir dönemde üniversite eğitimini tamamlayan Kurum, o tarihten itibaren eğitim ve öğretim hayatına olan bağlılığıyla biliniyor. Bu zorlu dönemde öğretmen eşi Şengül Hanım ile birlikte yaşam mücadelesi veren Murat Kurum, sürekli kendini geliştirme çabası içinde oldu. Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisansını tamamlayan Kurum, şu anda Türkiye'nin çeşitli sorunlarına çözüm bulma noktasında önemli bir role sahip olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda görevine devam etmektedir.
MESLEKİ KARİYERİ
Murat Kurum'un kariyeri, 1999-2005 yılları arasında Türkiye genelinde birçok farklı şantiyede geçti. 2005 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak göreve başlamasıyla kamu sektörüyle tanıştı. Kariyerindeki başarıları ile adından söz ettiren Kurum, 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü gibi önemli görevleri üstlendi.
Emlak Konut'ta yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Murat Kurum, özellikle İstanbul'a güvenli ve sağlıklı konutlar ile modern yaşam alanları kazandırarak, şirketin marka değerini artırdı. Emlak Konut'un tarihindeki en büyük iki halka arzını gerçekleştiren Kurum, bu başarısıyla dikkat çekerek kabineye yükseldi. Kurum, üstlendiği görevlerde gösterdiği liderlik ve başarı ile Türkiye'nin konut sektöründeki önemli isimlerinden biri haline geldi.
BAKANLIK DÖNEMİ
2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine dahil edilen Murat Kurum, bakanlık görevi boyunca üstlendiği sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirdi. Yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışan Kurum, aynı zamanda çevrenin korunması konusundaki hassasiyetiyle biliniyor.
Kurum'un bakanlık döneminde, Başkan Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için düzenlenen sosyal konut kampanyaları dikkat çekti. Bu kapsamda 365 bin sosyal konutun inşası gerçekleştirildi. Ayrıca, İstanbul özelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerini seferberlik haline getiren Kurum, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.
Bakanlık süresince birçok afetle karşılaşan Murat Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da ön plana çıktı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi afet yaşanan şehirlerde şehirleri adeta yeniden inşa eden Kurum, 46 bin afet konutunu sosyal donatı alanlarıyla birlikte şehirlere kazandırdı.
Beş yıllık bakanlık görevi süresince 81 ilin tamamına hizmet götüren Kurum, şehir meydanlarının aslına kavuşturulması, millet bahçelerinin yapımı, Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaştırılması gibi birçok alanda önemli projelere imza attı. Profesyonel çalışma hayatındaki başarılarına paralel olarak, Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM çatısı altında da hizmet vermeye devam etmektedir.
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