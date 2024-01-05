İstanbul adayı belli oluyor! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 il belediye başkan adayını açıklayacak
Yerel seçimlere giderayak AK Parti'de adaylar belli oluyor. 12 büyükşehir ve 16 ilin adayı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde pazar günü açıklanacak. Törenin saat 14.00'da başlaması bekleniyor. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak. Ocak ayı sonuna doğru tüm ilçelerin de açıklanacağını belirten AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "7-15 Ocak tarihlerinde sadece büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. 15 Ocak'tan sonra da ilçe belediye başkan adaylarımızı ilan edeceğiz" dedi.
AK Parti büyük lansmanı, beyannamenin de açıklanacağı 15 Ocak'ta planlıyor. İlçe adaylarının tanıtımını her il kendi hazırladığı bir organizasyon ile yapacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerin ilçe aday tanıtımlarına Başkan Erdoğan'ın katılması öngörülüyor. Diğer illerin ilçe tanıtımlarına ise genel başkan yardımcıları katılacak.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri'nin Konuğu olan Yavuz, AK Parti'nin aday belirleme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Ankara ve İstanbul'da bu seçimi alacağız. İmamoğlu ve Yavaş'ın her ölçüm yaptığımızda oyları biraz daha düşüyor. Zaman AK Parti'nin lehine işliyor" dedi.
Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarında yer alan satır başları:
AK PARTİ ADAY AÇIKLAMASINDA GEÇ KALMIYOR
AK Parti geç mi kalıyor, sesleri yükseldi. Öngördüğümüz takvimde sapma yok. Geçen dönem bu işin bitişi ocak sonuydu, yine ocak sonunda bitirmiş olacağız. O dönemde kasımda açıklamaya başlamıştık, bu dönem ocakta başladık. Kasımda başlayan takvimi yine ocakta bitirmiştik. Yine Ocak sonunda bitireceğiz. Öngördüğümüz takvim Ocak sonuna kadar devam etmesiydi. Zaman baskısı yok öngördüğümüz şekilde gidiyor.
İLK KEZ YÜZ YÜZE TEMAYÜL YAPILDI
Çok iyi bir mutfak çalışması yaptık. 2020 yılından bu yana memnuniyet anketleri yaptık. Bazı illerde yılda 2-3 defa memnuniyet anketleri yaptığımız oldu. E- temayül yoklaması yaptık. Yüz yüze temayül yoklaması da yaptık. 'Mevcut başkandan memnun musunuz' diye sorduk ve yanına alternatif iki sütun daha bıraktık. Cumhurbaşkanımız yüz yüze temayül yaptı, herkesle konuştu. Temayüle katılan herkese söz verdi. Sizin tercihlerinizle listeyi yapacağız diye vurgu yaptı.
12 BÜYÜKŞEHİR 16 İL AÇIKLANACAK
Pazar günü adayların bir kısmını İstanbul'da açıklayacağız. 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 adayın açıklanacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanımız da dile getirmişti, adayların yarısına yakını açıklamış olacağız. Kalanları Ankara'da yeni salonda açıklayacağız. Partimizin yeni konferans salonunda aday tanıtımı ve beyannamemizi açıklayacağız. Seçim beyannamesini de ilan ettiğimiz toplantıyla iller ve büyükşehirler bitmiş olacak.
İLÇE ADAYLARINI DAHA SONRA AÇIKLAYACAĞIZ
Planlamamıza göre ilçeler 15'ine kadar çokça hazır olur. Açıklar mıyız, Cumhurbaşkanımızın takdirine bağlı ama aday tanıtımımız illerle sınırlı kalabilir. Pazar günü hiçbir ilçe açıklanmayacak. Ocak sonuna geçmeden, aday açıklamalarını tamamlamayı planlıyoruz. İlçelerin de açıklanmasında geçen dönem tarihini geçmeyeceğiz.
İSTİŞARE YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ
Cumhur İttifakı ortaklarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Dün de bu görüşmeleri devam ettirdik. Geçen dönem HÜDAPAR bizim listelerden seçimlere girdi. Biz Yeniden Refah Partisi'nin de BBP'nin de girmesini arzu etmiştik. Ama böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündüler. Herkesin ayrı programı tüzel kişiliği var, karşılıklı müzakere ederek bir noktayı yakalamaya çalışıyoruz. HÜDAPAR ile daha ileri mesafe aldık, ama bitmiş değil.
MECLİS ÜYELİĞİ KONUSUNDA MHP İLE AYRI ADAYLAR ÇIKARACAĞIZ
MHP ile meclis üyeliği hariç istişarelerimizi tamamladık. MHP ile uzun uzun çok bereketli müzakereler yaptık. Bakış açımızı baştan koyduk. Tek tek AK Parti ve MHP'nin karından önce Cumhur İttifakı karı hesap ederek çalışma yürüteceğiz dedik. 13 toplantı yaptık. Zaman baskısı hissetsek yarım saatte anlaşırdık. İlleri paylaştık. 5 ilde MHP adaylarını destekleyeceğiz. 24 ilde bizim adaylarımızı MHP destekleyecek. 22 ilde de rekabet olacak.
51 İL GENEL MECLİSİNDE AYRI GİRİYORUZ
Meclis üyeliğinde büyükşehir meclis üyeliği için ortak gireceğiz. Bütün illerde il genel meclisinde ayrı ayrı gireceğiz. 51 ilde il genel meclisi var, tamamında ayrı gireceğiz.
PAZAR GÜNÜ 12 BÜYÜKŞEHİR AÇIKLANACAK
Pazar günü 12 Büyükşehir, 16 il açıklanacak. Ankara'da da 15 Ocak'ta büyükşehir ve illerin tamamı açıklanacak. İlçelerin açıklanması Ocak sonu gibi.
İşte açıklanacak 12 büyükşehir şu şekilde:
İstanbul
Muğla
Kocaeli
Erzurum
Eskişehir
Balıkesir
Bursa
Aydın
Samsun
Mardin
Denizli
Ordu
Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il ise şu şekilde:
Artvin
Bayburt
Giresun
Elazığ
Edirne
Düzce
Bitlis
Bingöl
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