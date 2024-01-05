Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul edecek! Kritik görüşmede hangi konular ele alınacak?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmesi beklenirken yarın ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme sonrası öğle saatlerinde Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul edecek. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.
BU AKŞAM TÜRKİYE'DE OLACAK
Blinken'ın bu akşam Türkiye'de olması beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.
NE OLMUŞTU?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.
Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilişkin detayları aktarırken şu ifadeleri kullandı:
GÖRÜŞEMELER YARIN
Blinken gece saatlerinde Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın 12.00'de görüşecek. İki saat sonrasında ise Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul edecek.
Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve Gazze'de İsrail'in yaptığı katliam ele alınacak.
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