Ekrem İmamoğlu'nun ekmeğiyle oynadığı işçilerden hukuk zaferi! İBB'ye rekor tazminat
2019 seçimleri öncesinde "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işten çıkardı. İBB'nin, ekmeğinden ettiği işçilerden 171 işçiye yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödediği ortaya çıktı. Öte yandan benzer bir durum CHP'li Adana ve Mersin belediyelerinde de yaşandı.
CHP'li belediyeler vatandaşı mağdur ettiği gibi bünyesinde çalışan işçileri de mağdur ediyor.
HDP'lilere koltuk açmak için emekçileri işinden eden CHP'li Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, büyük tepki çekerken işçilere reva görülen bu durumun benzerinin İstanbul Büyükşehir Beleyedisi'nde de yapıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ekmeğinden ettiği işçilerden 171 işçiye yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödediği de gün yüzüne çıktı.
2019 seçimleri öncesinde "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işten çıkardı.
Bu kişiler yerine ise 66 bin kişiye işbaşı yaptırdı. Yönetim tarafından mağdur edilen işçiler, iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Çeşitli ithamlarla açlığa terk edilmek istenen personelin dosyasını inceleyen mahkemeler, yönetimin haksızlık yaptığına hükmetti.
"SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"
İBB yönetimi işçileri haksız yere işten çıkarmaya devam ederken, mahkemeler yönetim tarafından açlığa terk edilen işçilerin 'hukuksuz' yere işten çıkartıldıklarına hükmediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; 2019'dan sonra işten çıkartılanlara milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. İBB işten çıkardığı 6 mühendis için 298 bin 722 bin 100 TL tazminat öderken, İBB iştiraki Metro A.Ş ve İSPARK'tan çıkartılan ve mahkeme tarafından işe iade kararı verilen ancak yönetim tarafından işbaşı yaptırılmayan toplamda 171 işçiye ise 5 milyon 84 bin 139 TL tazminat ödemesi yaptı. Mağdurların avukatlığını yapan Fatih Bilal Danalıoğlu, "İBB'de hukuka aykırı bir şekilde işten atılan 6 mühendis genç kardeşimiz açtıkları davaları 2022'de kazandı. İBB, tazminatı vermeyince yeniden dava açtık. Bu davaları da 2023'te kazandık. Yani yapılan hukuksuzluk yüzünden yeniden tazminat, avukatlık ücreti, vekâlet ücreti, yargılama gideri ödendi. Dolayısıyla İBB kamu zararına uğratıldı. Sayıştay tarafından İBB'ye ivedilikle soruşturma başlatılmalı" dedi.
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