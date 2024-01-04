Ankara Bala, Beypazarı, Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Ankara seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Bala, Beypazarı, Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi…
Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
AK PARTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.
Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonunu inceleyen Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.
AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara Çubuk, Elmadağ, Evren Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- Ankara Bala, Beypazarı, Çamlıdere Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- Ankara Keçiören, Mamak, Sincan Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti - MHP Cumhur İttifakı İzmir Kınık, Kiraz, Konak ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti - MHP Cumhur İttifakı İzmir Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti İstanbul, Ankara Adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları…
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Çiğli, Dikili, Foça ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Bornova, Buca, Çeşme ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Bayraklı, Bergama, Beydağ ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Aliağa, Balçova, Bayındır ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
- İbn-i Sina'dan asırlık tarif! Yağ yakımını 2 kat hızlandırıyor! 7 gün boyunca 1 bardak suya...