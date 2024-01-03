03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak. İşte 2024'ün yol haritasının belirleneceği kritik zirvede ele alınacak konular...

SON DAKİKA | Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak.

MASADA NELER VAR?

Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak.

Diğer yandan bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

2024'TE SAVUNMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEYECEK

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Bu kritik toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Türk savunması yeni yıla damga vuracak TÜRK SAVUNMASI YENİ YILA DAMGA VURACAK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA