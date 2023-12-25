Türk askeri vurdukça yer gök inliyor! PKK’lı teröristlerin etekleri tutuştu: Terörist elebaşı Salih Müslim ve Yusif Esed’e zırlamaya başladı

SIKIŞTILAR

Türkiye'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iftirasını atan PKK elebaşı Müslim, "Bugün gerçekleştirilen saldırılar altyapıya yönelik üçüncü saldırıdır. Daha önce petrol, su tesisleri ve hastaneler hedef alınmıştı. Özerk Yönetim'in ülkenin altyapısını yok etmek istiyorlar. Halkın yeni bir yaşam umudunu yok etmek istiyorlar. Kış aylarındayız." ifadeleriyle sıkıştıklarını da itiraf etti.

PATRONLARINA SESLENDİ

Terörist başı Müslim PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği yalanını söyleyerek, "SDG'nin IŞİD'le savaşmasını engellemek için saldırılar düzenleniyor. Saldırılarla birlikte IŞİD'in güçlenmesi için zaman yaratılıyor. Dünya buna karşı durmalı. Dünya bunu görmeli. Sessizlik onaydır." sözleriyle Batılı patronlarına seslendi.