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Kahraman Türk askerine hakaret eden alçak yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Kahraman Türk askerine hakaret eden alçak yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter(X)'da kahraman Türk askerine dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden Türk ordusuna, askerine hakaret eden kişinin Antalya'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

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