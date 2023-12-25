8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı?
"Genel af çıkacak mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mahkumlar arasında genel af beklentileri, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketiyle bir kez daha gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, mahkumlara af var mı, çıkacak mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
"8. Yargı paketi ne zaman çıkacak son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yeni düzenlemelerin detayları şekillenirken, genel af konusu da gündemde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi ve genel af konusuna dair önemli açıklamalarda bulunarak tüm sorulara cevap verdi. İşte o açıklama...
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, merakla beklenen genel af ile ilgili önemli bir açıklama yaparak, 8. yargı paketi kapsamında herhangi bir af düzenlemesinin gündemde olmadığını belirtti.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA!
8.Yargı Paketi maddelerinin hala çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.
Denetimli serbestlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.
Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir." ifadelerini kullandı.
8.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM!
🔸24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
🔸Anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
🔸Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
🔸1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
🔸Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
🔸Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
🔸Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
🔸Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
🔸Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
🔸Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
🔸Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.
🔸Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.
🔸Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
🔸İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.
🔸Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.
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- 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı?
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