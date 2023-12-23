Pençe-Kilit'ten acı haber! MSB duyurdu: 6 kahraman asker şehit | 13 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Pençe-Kilit Harekatı kapsamında çıkan çatışma sonucu 6 kahraman askerimiz şehit olurken, 13 terörist etkisiz hale getirildi. MSB, sosyal medya hesabından duyurdu.
6 KAHRAMAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
TERÖRİSTLERE ÖLÜM!
Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."
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