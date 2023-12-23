Pençe-Kilit’ten acı haber! MSB duyurdu: 6 kahraman asker şehit | 13 terörist etkisiz hale getirildi

TERÖRİSTLERE ÖLÜM!

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."