İstanbul'da yüzyılın dönüşüm planı! Detayları Başkan Erdoğan duyuracak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılacağı programla İstanbul'da kentsel dönüşüm planını açıklayacak. Buna göre programda İstanbul için üç aşamalı dönüşüm planı, yeni kira miktarı ve Yarısı Bizden Kampanyası destekleri de gündeme gelecek.
Deprem felaketlerinin ardından İstanbul'da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çıkarılan yasa ile farklı bir boyut kazandırıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün saat 13.30'da Başkan Erdoğan'ın da katılacağı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Plan doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 700 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınacak.
MALİ KAYNAK HAZIR
Plana göre ilk olarak yeni kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde hâlihazırda 188 alanda devam eden şantiye alanlarının sayısı artırılacak. İkinci adımda, nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ve şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin bağımsız birim için başvuru yapılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut dönüştürülecek.
Bu proje kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını tamamladı. Hazine birinci yıl için 80 milyar lira, ikinci yıl için 233 milyar lira, üçüncü yıl için de 160 milyar liralık bütçe hazırladı. Bu proje kapsamında verilecek hibe ve kredi destekleri açıklanacak.
REZERV ALANLAR TESPİT EDİLDİ
Üçüncü adımda ise belirlenen rezerv alanlarda 350 bin yeni konut inşa edilecek. Bakanlık tarafından değişik büyüklüklerde 20'ye yakın rezerv alan tespit edildi. Rezerv alan olarak belirlenen yerlerin de programda açıklanması bekleniyor. Tespit edilen alanların bazıları daha önce bakanlıklara tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar.
Tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olan bu alanlar da böylece değerlendirilmiş olacak. Tespit edilen alanların bir kısmında planlama yapıldı. Bu alanlara toplam 350 bin konut inşa edilecek. Bu konutlara ilk planda her an yıkılma riski ile karşı karşıya olan 5-6 bin binada yaşayan vatandaşların taşınması sağlanacak.
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