İstanbul’da yüzyılın dönüşüm planı! Detayları Başkan Erdoğan duyuracak

MALİ KAYNAK HAZIR

Plana göre ilk olarak yeni kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde hâlihazırda 188 alanda devam eden şantiye alanlarının sayısı artırılacak. İkinci adımda, nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ve şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin bağımsız birim için başvuru yapılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut dönüştürülecek.

Bu proje kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını tamamladı. Hazine birinci yıl için 80 milyar lira, ikinci yıl için 233 milyar lira, üçüncü yıl için de 160 milyar liralık bütçe hazırladı. Bu proje kapsamında verilecek hibe ve kredi destekleri açıklanacak.