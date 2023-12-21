CHP Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"CHP Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklandı mı son dakika? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. İşte, CHP belediye başkan adayları isim listesi 2024!