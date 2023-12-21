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CHP Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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CHP Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"CHP Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. İşte CHP belediye başkan adayları tam listesi...

"CHP Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklandı mı son dakika? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için 126 adayını daha açıkladı. İşte, CHP belediye başkan adayları isim listesi 2024!

CHP SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını duyuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere toplamda 9 ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı.

CHP, 126 belediye için başkan adaylarını daha duyurdu. CHP Samsun belediye başkan adayı, Cevat Öncü olarak açıklandı.

Açıklanan adaylar şöyle;

Samsun: Cevat Öncü

Manisa: Ferdi Zeyrek

Bartın: Rıza Yalçınkaya

Çanakkale: Muharrem Erkek

Konya: İsmail Sonkaya

Kütahya: Eyüp Kahveci

Kırşehir: Selehattin Ekicioğlu

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