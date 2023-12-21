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AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tokat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tokat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"AK Parti Tokat belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Tokat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Tokat belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Tokat belediyesi başkan adayları isim listesi 2024!

AK PARTİ TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

AK Parti TOKAT belediye başkan adaylarının isimleri netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız.

Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

Kulislerde AK Parti'de adayların 27 Aralık'ta açıklayabileceği konuşuluyor. Seçim startının ise 1 Ocak'ta verilmesi beklenirken, 15 Ocak'ta da seçim beyannamesinin açıklanacağı ifade ediliyor.

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