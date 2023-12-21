AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? AK Parti Samsun belediye başkan adayları isim listesi 2024!
"AK Parti Samsun belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Samsun belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayları isim listesi 2024!
AK PARTİ SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
AK Parti Samsun belediye başkan adaylarının isimleri netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa Pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız.
Bu kanaatler bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" dedi.
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