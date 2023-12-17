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İşgalci İsrail'den insanlık dışı katliam! Cibaliye'ye hava saldırısı düzenlendi! 30 şehit onlarca kayıp...

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Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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İşgalci İsrail’den insanlık dışı katliam! Cibaliye’ye hava saldırısı düzenlendi! 30 şehit onlarca kayıp...

Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp.

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